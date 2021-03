Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (31.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac wolle mehr als 100 Millionen Corona-Impfdosen in Heidelberg herstellen lassen. Mehr als 50 Millionen Dosen sollten noch in diesem Jahr produziert werden, wie CureVac am Dienstag auf seiner Homepage mitgeteilt habe. CureVac und der Schweizer Pharma-Auftragsfertiger Celonic hätten dazu eine Kooperation abgeschlossen. Celonic habe neben dem Hauptquartier in Basel einen Standort in Heidelberg."Die Herstellung ausreichender Impfstoffmengen ist für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie von entscheidender Bedeutung", so Dr. Florian von der Mülbe, Produktionsleiter von CureVac. "Mit dieser Partnerschaft bauen wir unser integriertes europäisches Fertigungsnetzwerk weiter aus und stärken die Gesamtproduktionskapazität für unseren Covid-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV."Die Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten von CureVac werde derzeit in der bereits fortgeschrittenen Studie in Europa und Lateinamerika mit rund 35.000 Teilnehmern untersucht. CureVac habe bekräftigt, die Marktzulassung im zweiten Quartal 2021 beantragen zu wollen. Mit einer Zulassung rechne das Unternehmen bis Ende Juni.CureVac habe im Herbst 2020 damit begonnen, ein europäisches Netzwerk zur Impfstoff-Herstellung mit mehreren Dienstleistungspartnern aufzubauen. Bislang habe CureVac Vereinbarungen mit Bayer, Fareva, Wacker, Rentschler und anderen geschlossen. Der CureVac-Impfstoff basiere wie der Impfstoff von BioNTech und seines US-Partners Pfizer auf dem Botenmolekül mRNA, das im Körper die Bildung eines Virus-Eiweißes anrege. Dies löse eine Immunreaktion aus, die den Menschen vor dem Virus schützen solle. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA habe das schnelle Prüfverfahren für den CureVac-Impfstoff im Februar gestartet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.