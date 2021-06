Börsenplätze CureVac-Aktie:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (17.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wichtige Neuigkeiten von CureVac: Die Tübinger Biotech-Gesellschaft habe ein Status-Update zur Phase 2b/3-Studie für den Corona-Impfstoffkandidaten CVnCoV kommuniziert. Und das komme an der Börse alles andere als gut an. Im nachbörslichen Handel verliere die Corona-Impfstoff-Aktie rund 50 Prozent an Wert.In einem von Virusmutationen geprägten Studienumfeld habe der Impfstoffkandidat nicht überzeugen können. "In einer bislang beispiellosen Umgebung mit mindestens 13 Varianten innerhalb der untersuchten Teilmenge der Studienteilnehmer in dieser Zwischenanalyse erzielte CVnCoV eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades und erreichte damit nicht die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien", sei der Pressemitteilung zu entnehmen.Dem Vernehmen nach würden erste Analysen zeigen, dass die Wirksamkeit von der untersuchten Altersgruppe und den Virusstämmen abhänge, heiße es weiter.Trotz der Vielzahl an Mutationen und dem damit verbundenen schwierigen Umfeld für CureVac: Die Ergebnisse seien zweifelsohne eine Enttäuschung, die die Marktteilnehmer im nachbörslichen Handel mit einer Kurshalbierung quittieren würden. Auch DER AKTIONÄR hat sich deutlich mehr von den Tübingern erhofft. Der Wert dürfte am Donnerstag klar unter dem AKTIONÄR-Stopp von 72 Euro eröffnen. Neueinsteiger sollten vorerst die Füße still halten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur CureVac-Aktie. (Analyse vom 16.06.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link