Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (02.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechunternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk habe die Tübinger Biotech-Schmiede CureVac besucht. Er sei wegen einer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, das an einem Corona-Impfstoff arbeite, und wegen des Baus der Elektroautofabrik in Grünheide bei Berlin gekommen, wie er am Sonntagabend auf Englisch bei Twitter angekündigt habe. Das treibe die CureVac-Aktie an."Tesla baut als Nebenprojekt RNA-Mikrofabriken für CureVac und möglicherweise andere", habe Musk erklärt. Deshalb und wegen der Fabrik "bin ich diese Woche auf dem Weg nach Deutschland". Gesagt, getan.Auf Fotos sei zu sehen, wie Musk das Gelände von CureVac besucht habe. Begleitet von Schaulustigen und bekleidet mit einem schwarz-weißen Tuch als Mund-Nasen-Schutz sei er von Gebäude zu Gebäude gegangen.Die mediale Aufmerksamkeit sorge bei der CureVac-Aktie im deutschen Handel für einen Kurssprung. Auf der Handelsplattform Tradegate könne der Wert zur Stunde 7,2 Prozent zulegen.Dennoch rät "Der Aktionär" zur Geduld und zur Platzierung eines Abstauberlimits, so Michel Doepke. (Analyse vom 02.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link