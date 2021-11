Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

35,695 EUR +4,30% (18.11.2021, 14:57)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

38,79 USD +4,98% (17.11.2021, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (18.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Lange sei es ruhig um die CureVac-Aktie gewesen. Am heutigen Donnerstag gebe das Papier aber wieder ein Lebenszeichen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es gegen Mittag gut vier Prozent nach oben auf 35,61 Euro. Grund für den Kurssprung sei die Nachricht, dass CureVac im Fachmagazin "Nature" präklinische Daten des Covid-19-Kandidaten der zweiten Generation, CV2CoV präsentiere. Diese würden einen vergleichbaren Antikörperspiegel wie bei lizenziertem mRNA-Impfstoff belegen.CV2CoV sei in Kooperation mit GlaxoSmithKline plc (GSK) entwickelt worden. Die Daten würden bestätigen, dass gezielte Optimierungen einer chemisch nicht-modifizierten mRNA die Immunantwort in einem präklinischen Modell deutlich verbessern könnten. Sie würden damit eine fundierte Unterstützung für den Ansatz der unmodifizierten mRNA-Technologie liefern. Dies gelte nicht nur für die Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen, sondern auch für die mRNA-Technologie als Ganzes, so CureVac in einer Mitteilung.Vor wenigen Tagen erst habe CureVac Daten der klinischen Phase-1-Studie mit dem Krebstherapie-Kandidaten CV8102 auf der Konferenz der Society for Immunotherapy of Cancer veröffentlicht. In dieser Studie habe man sich auf Patienten mit fortgeschrittenem kutanem Melanom, adenoidem zystischem Karzinom und Plattenepithelkarzinom der Haut oder des Kopfes und Halses fokussiert.Von einem Befreiungsschlag ist die CureVac-Aktie aber weiter weit entfernt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link