Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (01.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Die CureVac-Aktie kenne am heutigen Montag kein Halten. Am Nachmittag gehe es auf der Handelsplattform Tradegate knapp zwölf Prozent nach oben auf 82,39 Euro. Grund für den heutigen Kurssprung seien gleich mehrere gute Meldungen, was Kooperationspartner für den eigenen Corona-Impfstoff angehe.So wolle Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) in die Produktion von Corona-Impfstoffen einsteigen und CureVac dabei unter die Arme greifen. Beide Firmen hätten am Montag gemeldet, dass sie eine bereits Anfang Januar geschlossene Kooperation erweitert hätten. "Wir wollen möglichst schnell einen Beitrag dazu leisten, dass die Pandemie entsprechend bekämpft werden kann", habe Bayer-Vorstand Stefan Oelrich in Berlin gesagt. Eine Prüfung der eigenen Möglichkeiten habe ergeben, "dass wir über die erforderlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten verfügen, den mRNA-basierten Impfstoff von CureVac herstellen zu können".Curevac-Chef Franz-Werner Haas habe gesagt: "Zum Ende des Jahres werden wir mehrere hundert Millionen Dosen zur Verfügung haben." Er habe betont, der eigene Impfstoff könne eine Grundlage dafür sein, auch mögliche weitere Pandemien in den Griff zu bekommen. Für das Jahr 2022 seien bisher 600 Millionen Dosen geplant gewesen.Durch Ausweitung des bestehenden Produktionsnetzwerkes würden es nun mindestens eine Milliarde werden - neben Bayer gebe es weitere Kooperationspartner, etwa Wacker Chemie aus München und Rentschler Biopharma aus Laupheim (Baden-Württemberg). Das schwäbische Familienunternehmen wolle für jährlich 100 Millionen Curevac-Dosen drei von vier Fertigungsschritten übernehmen, nur die Abfüllung geschehe woanders.CureVac habe mit der klinischen Phase 2b/3-Studie mit seinem mRNA-basierten Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV-2 begonnen und bereite daher den Start der Produktion im kommerziellen Maßstab vor, um die weltweite Nachfrage bedienen zu können. Neben der Produktion des aktiven pharmazeutischen Wirkstoffs (API) und dessen Aufreinigung werde Rentschler Biopharma auch die pharmazeutische Formulierung übernehmen.Bei CureVac habe sich DER AKTIONÄR in Ausgabe 03/2021 mit einem Abstauberlimit bei 74,00 Euro auf die Lauer gelegt. Dieses sei vergangene Woche ausgelöst worden. DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät Anlegern die Gewinne bei der CureVac-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 01.02.2021)