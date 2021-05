(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (31.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Die Aktie des Impfstoffentwicklers sei am heutigen Montag deutlich unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate, wo die CureVac-Aktie besonders aktiv gehandelt werde, notiere sie am Nachmittag 5,1 Prozent im Minus bei 87,06 Euro. Am späten Freitagabend habe CureVac Daten zu seinem Covid-19-Kandidaten CVnCoV präsentiert.CureVac habe bekannt gegeben, dass das unabhängige Data Safety Monitoring Board (DSMB) für die zulassungsrelevante Phase-2b/3-Studie (HERALD) des Covid-19-Impfstoffkandidaten der ersten Generation, CVnCoV, die Durchführung einer Zwischenanalyse mit 59 geprüften Covid-19-Fällen bestätigt habe. Das DSMB habe zudem bestätigt, dass es keine Sicherheitsbedenken für CVnCoV gebe. Gemäß dem Standard für verblindete Studien habe CureVac keinen Zugriff auf die Daten der Studie. Die Studie werde weiterhin fortgesetzt, um genügend Daten für die Durchführung einer statistisch signifikanten Wirksamkeitsanalyse zu sammeln, heiße es in einer Mitteilung von CureVac.An der HERALD-Studie hätten rund 40.000 Probanden in zehn Ländern in Lateinamerika und Europa teilgenommen, davon etwa 75 Prozent in Lateinamerika und 25 Prozent in Europa. Das primäre Ziel der HERALD-Studie sei der Nachweis, dass die Verabreichung von zwei Dosen mit je 12 µg CVnCoV eine Erkrankung an Covid-19 jeglichen Schweregrades bei Studienteilnehmern verhindern könne, die vorher noch nicht mit SARS-CoV-2 in Kontakt gekommen seien.Die HERALD-Studie sei durch das Auftreten und die Verbreitung mehrerer Covid-19-Virustämme geprägt. Covid-19-Fälle innerhalb der Studie würden derzeit sequenziert, um wichtige Erkenntnisse zur Ergänzung der erwarteten Wirksamkeitsdaten zu liefern, habe CureVac am Freitag eklärt.CureVac-Chef Franz-Werner Haas habe der Zeitung bestätigt, dass CureVac "noch im zweiten Quartal, sprich im Juni, mit einem Studienupdate zur Wirksamkeitsanalyse" rechne.Die CureVac-Aktie sei im Zuge des Berichts jedoch unter Druck geraten. Noch befinde sich das Unternehmen aber im Zeitplan. Der Titel bleibe ganz klar hochspekulaitv, die kommenden Wochen würden entscheidend. Könnten CureVac und insbesondere der Impfstoff-Kandidat aber die Erwartungen erfüllen, dürfte die Aktie wieder ordentlich in Fahrt kommen. Andernfalls seien weitere Kursverluste vorprogrammiert.DER AKTIONÄR bleibt aber bei seiner optimistischen Einschätzung, so die Expertin Marion Schlegel. (Analyse vom 31.05.2021)