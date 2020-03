NYSE-Aktienkurs Cummins-Aktie:

127,77 USD +2,63% (25.03.2020, 21:10)



ISIN Cummins-Aktie:

US2310211063



WKN Cummins-Aktie:

853121



Ticker-Symbol Cummins-Aktie Deutschland:

CUM



NYSE-Symbol Cummins-Aktie:

CMI



Kurzprofil Cummins Inc.:



Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, WKN: 853121, Ticker-Symbol: CUM, NYSE-Symbol: CMI) ist ein Unternehmen mit Sitz in Columbus (US-Bundesstaat Indiana), das Energieversorgungssysteme sowie eine Vielzahl an Motoren gestaltet, herstellt, verkauft und wartet. Das Unternehmen besitzt eine umfangreiche Produktreihe an Dieselmotoren für den Schwerlastkraftmarkt, für Lieferfahrzeuge des Stadtverkehrs, Busse, Landwirtschafts- und Schifffahrtsmaschinen sowie für die Bergbau-, Eisenbahn- und Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus ist der US-Konzern Anbieter von Filtersystemen und motorenbasierten Energieerzeugungssystemen wie Wechselstrommaschinen, Generatoren, Transferschalter und Schaltapparaten. Cummins besitzt Betriebs- und Produktionsanlagen auf der ganzen Welt. (26.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cummins-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, WKN: 853121, Ticker-Symbol: CUM, NYSE-Symbol: CMI) unter die Lupe.Der US-Motorenhersteller habe im letzten Jahr mit der Übernahme des kanadischen Wasserstoff-Spezialisten Hydrogenics bereits für Schlagzeilen gesorgt. Das reiche dem Konzern in Sachen Brennstoffzellen-Know-how offenbar noch nicht aus. Cummins investiere erneut in Loop Energy. Bei dem nicht börsennotierten Unternehmen handele es sich um einen Brennstoffzellen-Hersteller. Genauer genommen fokussiere sich Loop Energy auf Range-Extender. Das frische Kapital wolle die Gesellschaft für die Produktentwicklung und Wachstumspläne nutzen. Konkrete Investitionssummen würden indes nicht genannt. Es sei in jedem Fall die zweite Kapitalspritze von Cummins für Loop Energy binnen sechs Monaten.Dass Cummins in die Brennstoffzellen-Zukunft investiere, sei ganz klar positiv zu werten. Die Coronavirus-Krise belaste aber auch den US-Motorenhersteller. Letzte Woche habe Cummins die Prognose kassiert. Aktuell sei die Cummins-Aktie bestenfalls ein Watchlist-Kandidat, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)Börsenplätze Cummins-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cummins-Aktie:115,00 EUR -2,54% (26.03.2020, 08:55)