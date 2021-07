Börsenplätze Cryptology Asset Group-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Cryptology Asset Group-Aktie:

170,00 EUR +7,59% (06.07.2021, 10:56)



Tradegate-Aktienkurs Cryptology Asset Group-Aktie:

161,00 EUR -4,17% (06.07.2021, 10:24)



ISIN Cryptology Asset Group-Aktie:

MT0001770107



WKN Cryptology Asset Group-Aktie:

A2JDEW



Ticker-Symbol Cryptology Asset Group-Aktie:

CAP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Cryptology Asset Group-Aktie:

CAGPF



Kurzprofil Cryptology Asset Group plc:



Cryptology (ISIN: MT0001770107, WKN: A2JDEW, Ticker-Symbol: CAP, Nasdaq OTC-Symbol: CAGPF) ist eine führende europäische Investmentgesellschaft für Krypto-Assets und blockchain-bezogene Geschäftsmodelle. Gegründet von Christian Angermayers Family Office, der Apeiron Investment Group, und der Krypto-Legende Mike Novogratz, ist Cryptology die größte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft für Blockchain- und Krypto-basierte Geschäftsmodelle in Europa. Zu den bemerkenswerten Portfoliounternehmen gehören der Krypto-Gigant und EOS.IO-Softwarehersteller Block.one, der führende HPC-Anbieter Northern Data, der provisionsfreie Online-Neobroker nextmarkets und die Krypto-Asset-Management-Gruppe Iconic Holding. (06.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Cryptology Asset Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Julien Desrosiers, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen die Coverage für die Aktie von Cryptology Asset Group plc (ISIN: MT0001770107, WKN: A2JDEW, Ticker-Symbol: CAP, Nasdaq OTC-Symbol: CAGPF) mit dem Rating "kaufen" auf.Die Cryptology Asset Group plc sei im Januar 2018 von Christian Angermayers Family Office, der Apeiron Investment Group Ltd., Krypto-Legende Mike Novogratz und Joram Voelklein gegründet worden. Der Fokus der in Malta ansässigen Beteiligungsgesellschaft liege auf den Bereichen Blockchain-Technologie sowie Kryptowährungen. Hierbei verfolge die Gesellschaft die Strategie, die führende europäische Investmentgesellschaft für Krypto-Assets und blockchainbasierte Geschäftsmodelle zu werden.Um das selbst gesteckte Ziel, die führende europäische Investmentgesellschaft zu werden, verfolge die Gesellschaft bei ihren Aktivitäten einen kollaborativen Ansatz und arbeite mit den führenden Krypto-Investoren zusammen. Durch dieses globale Netzwerk verfüge die Cryptology über ein breites wirtschaftliches und technisches Know-how, welches u.a. dazu genutzt werde, um junge Unternehmen bei den Themen Gründung, Finanzierung, Wachstum und gegebenenfalls Verkauf zu unterstützen. Finanzielle Beteiligungen würden in der Regel entweder über Eigenkapital oder über Wandeldarlehen erfolgen, die zu einem späteren Zeitpunkt in Eigenkapital gewandelt werden könnten.Das aktuelle Portfolio der Cryptology Asset Group umfasse sechs Beteiligungen. Als derzeit wichtigste Beteiligungen befänden sich die Block.one, der Emittent des Blockchain-Protokolls EOS sowie der Gründer von Voice.com und der Handelsplattform Bullish und gleichzeitig einer der weltweit größten Bitcoin-Besitzer, sowie die Northern Data, ein führender High-Performance-Computing-Anbieter (HPC) und Bitcoin-Mining-Host. Zu den weiteren Beteiligungen würden die weltweit operierende Krypto-Vermögensverwaltungsgruppe Iconic Holding, der provisionsfreie Neobroker nextmarkets, der GeoDaten-Plattform-Anbieter Cloudeo und die Bitcoin-Bezahlplattform für Micropayments Bottlepay gehören.Die Bewertung der Cryptology Asset Group plc hätten die Analysten mittels der Berechnung des Net Asset Value (NAV) vorgenommen. Unter Berücksichtigung aller Beteiligungen ergebe sich zum 05.07.2021 eine GBC-Fair-NAV-Bewertung in Höhe von 1,04 Mrd. EUR, woraus sich ein NAV je Aktie von 358,43 EUR ergebe. Bei einem Börsenkurs von 163,00 EUR ergebe sich ein Abschlag zum NAV von ca. 55% bzw. ein Kurspotenzial von ca. 120%.Felix Haugg und Julien Desrosiers, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer Ersteinschätzung die Cryptology Asset Group-Aktie mit dem Rating "kaufen" ein. Das Kursziel laute 358,43 EUR. (Analyse vom 06.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link