Hamburg (www.aktiencheck.de) - Massiv fallende Kurse, umstrittene regulatorische Vorstöße und nicht zuletzt der Crash des Stablecoins Terra (Luna) ließen seit Jahresanfang vermehrt Zweifel an der Zukunft von Bitcoin & Co. aufkommen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Wenn man über den Bitcoin hinwegsehe, könne man viele Crypto-Assets, wie bspw. Ethereum, eher mit frühphasigen Investments in innovative, potenziell disruptive Technologien und Geschäftsmodelle vergleichen. Wer sich über die Auswirkungen der immer wieder extremen Volatilität von Crypto-Assets im Klaren sei und diese aushalten könne, sollte daher erste Gehversuche andenken. Anzuraten seien aber im ersten Schritt nur sehr kleine Beimischungen. Da die enorme Schwankungsbreite nicht nur Risiken, sondern auch Chancen berge, könnten bereits kleinere Positionen nennenswerte Performancebeiträge bringen. Verschiedene Untersuchungen würden zeigen, dass das Risiko eines breit gestreuten Portfolios hingegen nur geringfügig steige, da in der Historie zumeist geringe Korrelationen von Crypto-Assets mit anderen Anlageklassen bestanden hätten.Seit Anfang 2022 in der Phase sehr schnell und deutlich steigender Zinsen seien jedoch alle Anlageklassen, auch Crypto-Assets, einer Neubewertung unterzogen worden. Zudem seien angesichts allgegenwärtiger Kursverluste hochliquide Positionen, mit denen ggf. sogar noch Kursgewinne hätten realisiert werden können, bevorzugt verkauft worden. Grundsätzlich seien die Wertreiber von Crypto-Assets aber andere als bei Aktien, Anleihen und Rohstoffen. Daher dürfte sich deren Wertentwicklung künftig wieder stärker entkoppeln. Trotzdem würden auch in den kommenden Jahren immer wieder einzelne Token von der Bildfläche verschwinden, weil sich ihre Funktionalität nicht durchsetze. Daher sollten sich Anleger zunächst ein Grundverständnis der Funktionsweise und Zielsetzung bzw. des potenziellen Mehrwerts des jeweiligen Coins innerhalb der künftigen Token-Ökonomie verschaffen.