Saudi-Arabiens Öl Gigant Aramco habe bekannt gegeben, die Januar Preise für Arab Light Crude Oil für Asien um 0,30 Dollar pro Barrel zu erhöhen. Der Crude-Oil-Future korrigiere nach seinem Acht-Monatshoch vom vergangenen Freitag bei 46,68 Dollar leicht und notiere wieder unter 46 Dollar.



Wenn Joe Biden am 20. Januar 2021 sein Amt als neuer US-Präsident antrete, könnte wieder Druck auf den Erdölmarkt kommen, da der Iran sich auf eine Erhöhung der Öl-Exporte vorbereite. Irans Präsident Hassan Rouhani gehe von einer Lockerung der Sanktionen aus, die von Trump verhängt worden seien. Vor den Sanktionen habe der Iran im Jahr 2018 in der Spitze 2,8 Millionen Barrel am Tag exportiert, aktuell würden Experten von nur 300.000 Barrel am Tag ausgehen.



Die Commitments-of-Traders Daten würden zeigen, dass die Produzenten in den letzten Wochen mit einem steigenden Ölpreis auch ihre Short-Positionen wieder leicht auf -559.995 Kontrakte erhöht hätten. (07.12.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die vollen Erdöllager in China sind in den letzten Wochen immer weiter abgebaut worden und die chinesische Wirtschaft befindet sich weiter auf Wachstumskurs, so Carsten Stork von "Der Aktionär".Im November seien 45,36 Millionen Tonnen Crude Oil importiert worden, das entspreche 11,04 Millionen Barrel pro Tag und übersteige die Oktober Importe, die bei 42,56 Millionen Tonnen gelegen hätten, deutlich. In den ersten elf Monaten des Jahres 2020 seien somit 503,92 Millionen Tonnen importiert worden, was einer Steigerung von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.