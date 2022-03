NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

223,40 USD +1,79% (24.03.2022, 21:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (25.03.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Im Anschluss an die scharfe Korrektur seit November vergangenen Jahres habe die CrowdStrike-Aktie zuletzt im Bereich der Haltezone bei rund 150 USD eine Stabilisierung vollzogen. Als äußeres Anzeichen würden unter anderem die markanten Lunten der letzten drei Monatskerzen dienen. Auf Tagesbasis liege spätestens seit der Rückeroberung der Marke von 200 USD eine untere Trendwende vor. Gleichzeitig unterstreiche das jüngste Aufwärtsgap (171,08 USD zu 178,00 USD) die Ambitionen der Bullen. Aus der Höhe der Bodenbildung ergebe sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 50 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von 250 USD. Auf dem Weg zum Ausschöpfen des skizzierten Kurspotenzials stecke die 200-Tages-Linie (akt. bei 231,00 USD) ein wichtiges Etappenziel ab. Um die untere Umkehr nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 200 USD zurückzufallen, die durch ein Fibonacci-Level (196,67 USD) noch zusätzlich verstärkt werde.Ein Stopp-Loss auf dieser Basis sichert gleichzeitig ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis, so Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 25.03.2022)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:203,95 EUR +0,39% (25.03.2022, 08:58)