Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

232,85 EUR +0,39% (17.11.2021, 10:43)



NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

262,51 USD +3,29% (16.11.2021)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (17.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Der Aktie des Cybersecurity-Spezialisten Crowdstrike sei nach einem Downgrade durch Morgan Stanley übel mitgespielt worden: Zweistellige Verluste seien zum Wochenauftakt die Folge gewesen. "Der Aktionär" und das Team von 800% EXTREM würden verraten, ob Anlegerinnen und Anleger den Dip jetzt kaufen sollten.Daten- und Netzwerksicherheit seien wichtiger denn je! Auch das sei eine Lehre aus der Corona-Pandemie, die von Hackern für eine beispiellose Menge von Angriffen auf Unternehmen und öffentliche Einrichtungen gleichermaßen genutzt worden sei. Nicht überraschend würden die Aktien von Cybersecurity-Spezialisten mit zu den größten Gewinnern am Markt gehören: Der Branchenindex habe seit Jahresanfang 2020 um 57 Prozent zulegen können, in Einzelwerten wie CrowdStrike seien sogar mehrere Hundert Prozent möglich gewesen.Am Montag die unangenehme Überraschung: Morgan Stanley habe die Aktie mit einem Kursziel von 247 Dollar auf "verkaufen" abgestuft. Die sonst so erfolgsverwöhnte Aktie von CrowdStrike habe daraufhin fast 11 Prozent verloren.Mit dem kurzfristigen Kurssturz dränge sich die Frage auf: Jetzt einsteigen? Gehe es nach den Analysten der Research-Häuser Wolfe und Mizuho laute die Antwort eindeutig "Ja", wenngleich deren Kaufempfehlungen (die Studie von Mizuho sei parallel zu jener von Morgan Stanley erschienen, die von Wolfe gestern) in Schatten von Morgan Stanleys Downgrade am Markt bislang keine Rolle gespielt hätten: Bei Wolfe sehe man ein Kursziel von 305 Dollar, von Mizuho komme mit 360 Dollar gar das Street-High-Target.Technisch habe der Rücksetzer den übergeordneten Trend nicht gefährdet: An der Aufwärtstrendlinie seien zahlreiche Käuferinnen und Käufer eingestiegen. Damit dürfte auf Wochenschlusskursbasis auch die 50-Tage-Linie verteidigt werden, sodass die Zeichen auch kurzfristig wieder auf Grün stünden.Langfristig sollte das Unternehmen weiter dynamisch wachsen können: Erstens habe CrowdStrike erst vor zwei Wochen bekannt gegeben, sich durch die Übernahme von SecureCircle strategisch zu verstärken. Zweitens habe das Unternehmen bereits im vergangenen Monat eine neuartige Software-Plattform für Sicherheitslösungen vorgestellt. Auch bei wachsendem Wettbewerb sei man also hervorragend aufgestellt.Mutige Anlegerinnen und Anleger stellen schon jetzt einen Fuß in die Tür, so Max Gross. Preisempfindliche Investoren sollten abwarten, ob die Aktie nicht 250 Dollar ein weiteres Mal testet, und dann einsteigen. (Analyse vom 17.11.2021)