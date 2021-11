Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

206,50 EUR +0,22% (25.11.2021, 12:53)



NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

230,77 USD +0,08% (24.11.2021)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (25.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Die CrowdStrike-Aktie habe in den vergangenen beiden Wochen mehr als 20 Prozent verloren. Ursächlich dafür sei vor allem eine negative Analysten-Einschätzung gewesen. Dabei seien die langfristigen Aussichten für den US-Spezialisten für Cybersicherheit hervorragend. Und auch charttechnisch scheine eine wichtige Marke zu halten.Cybersicherheit werde zunehmend wichtiger. In den USA habe es zuletzt vermehrt größere Hackerangriffe gegeben. Betroffen seien zahlreiche private Firmen, aber auch Ministerien. Dazu komme, dass der Corona-bedingte Homeoffice-Trend die Nachfrage nach entsprechenden IT-Sicherheitsprodukten weiter verstärken dürfte.Der Blick auf einige (perspektivische) Zahlen dürfte das Anlegerherz erfreuen: CrowdStrike verfüge nach Schätzungen über einen adressierbaren Gesamtmarkt, der bis 2023 auf 43,6 Milliarden Dollar anwachsen werde. Bis 2025 erwarte das Unternehmen ein Marktpotenzial von 106 Milliarden Dollar.Und: Das US-Unternehmen investiere stark, um durch Innovationen und Übernahmen seine Spitzenposition zu festigen. Allein in den letzten vier Quartalen habe CrowdStrike fast 300 Millionen Dollar ausgegeben. Und jüngst habe CrowdStrike die Übernahme von SecureCircle angekündigt, um das sogenannte Zero-Trust-Angebot zu erweitern. Auf Zero-Trust setze etwa die US-Regierung.Auch wenn die Aktie charttechnisch derzeit etwas angeschlagen sei, bleibe "Der Aktionär" für den US-Titel positiv gestimmt. Denn egal welcher Anlagehorizont, dem Cybersecurity-Trend rund um den cloudbasierten Endgeräteschutz lasse sich mit dem Marktführer Crowdstrike hervorragend folgen.Anleger beachten dennoch unbedingt den Stopp-Loss bei 184,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2021)