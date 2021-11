Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien.(15.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Die US-Börsen würden zum Wochenauftakt leicht im Minus notieren. Im Tech-Sektor mache Tesla negativ von sich reden. Schlimmer noch treffe es u.a. den Cybersicherheit-Spezialisten CrowdStrike.Bei CrowdStrike gehe es nach einem Analystenurteil um rund 11% nach unten. Morgan Stanley habe die Coverage der Aktie mit einem "underweigt"-Votum aufgenommen. Das Kursziel sei auf 250 USD festgesetzt worden. Der zunehmende Wettbewerb und das sich verlangsamende Branchenwachstum dürften dazu führen, dass die CrowdStrike-Aktie fallen könnte."Der Aktionär" sei die weitere Entwicklung bei CrowdStrike aber etwas anders als Morgan Stanley. Der Kurs sollte sich wieder erholen können, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2021)