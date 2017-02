Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

Kurzprofil CropEnergies AG:



Die klimaschonende Sicherung der Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2). Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, zählt das junge, dynamisch wachsende Mitglied der Südzucker Gruppe heute zu den größten europäischen Herstellern von nachhaltig erzeugtem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen. Mit einer Produktionskapazität von 1,2 Millionen Kubikmeter Bioethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an vier Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Mit den modernen Produktionsstandorten, dem in Europa einzigartigen Logistiknetzwerk sowie den Handelsniederlassungen in den USA und Brasilien ist CropEnergies einer der führenden Hersteller in einem wichtigen Wachstumsmarkt.



Gleichzeitig ist CropEnergies ein bedeutender Produzent von Lebens- und Futtermitteln. Die eingesetzten Rohstoffe - Getreide und Zuckerrüben - werden vollständig genutzt. So entstehen aus den nichtfermentierbaren Bestandteilen der Rohstoffe jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.



Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Bioethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.



Mannheim (www.aktiencheck.de) - CropEnergies hebt Prognose für Geschäftsjahr 2016/17 erneut an - Nach Rekordjahr 2016/17 Normalisierung für 2017/18 erwartet - AktiennewsDie CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), Mannheim, hebt den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 (1. März 2016 - 28. Februar 2017) erneut an, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Hauptgrund für die bessere Ergebnissituation sind die weiter deutlich über den zuvor erwarteten Terminpreisen notierenden Tagespreise für Bioethanol sowie die hohe Kapazitätsauslastung in allen vier Anlagen. Damit festigt CropEnergies die Position als führender Bioethanolhersteller in der EU. Für das gesamte Geschäftsjahr 2016/17 geht CropEnergies nunmehr von einem Umsatzanstieg auf 800 bis 810 (zuletzt erwartet: 760 bis 790; Vorjahr 723) Millionen Euro aus. Das operative Ergebnis soll rund 95 bis 100 (zuletzt erwartet: 70 bis 85; Vorjahr: 87) Millionen Euro erreichen. Gleichzeitig erwartet CropEnergies ein EBITDA in Rekordhöhe von rund 130 bis 135 (Vorjahr: 122) Millionen Euro.Auch die Geschäftsentwicklung im kommenden Geschäftsjahr 2017/18 wird maßgeblich von der stark schwankenden Preisentwicklung auf den Bioethanolmärkten abhängen. Die Terminpreise für Bioethanol in Europa, die allerdings nur von begrenzter Aussagekraft sind, zeigen für das Geschäftsjahr 2017/18 aktuell einen deutlichen Preisrückgang. Vor diesem Hintergrund und auf Basis derzeitiger Getreidepreise erwartet CropEnergies für das Geschäftsjahr 2017/18 wieder eine Normalisierung des operativen Ergebnisses, das in einer Bandbreite von 40 bis 80 Millionen Euro liegen soll. Dies entspricht einem EBITDA zwischen 80 und 120 Millionen Euro. Hiermit sollte CropEnergies erstmals in seiner Unternehmensgeschichte komplett schuldenfrei sein.Der Bericht für das Geschäftsjahr 2016/17 wird am 17. Mai 2017 veröffentlicht.Xetra-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:6,899 EUR -2,14% (13.02.2017, 14:49)