Kurzprofil CropEnergies AG:



Die klimaschonende Sicherung der Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2). Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, zählt das junge, dynamisch wachsende Mitglied der Südzucker Gruppe heute zu den größten europäischen Herstellern von nachhaltig erzeugtem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen. Mit einer Produktionskapazität von 1,2 Millionen Kubikmeter Bioethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an vier Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Mit den modernen Produktionsstandorten, dem in Europa einzigartigen Logistiknetzwerk sowie den Handelsniederlassungen in den USA und Brasilien ist CropEnergies einer der führenden Hersteller in einem wichtigen Wachstumsmarkt.



Gleichzeitig ist CropEnergies ein bedeutender Produzent von Lebens- und Futtermitteln. Die eingesetzten Rohstoffe - Getreide und Zuckerrüben - werden vollständig genutzt. So entstehen aus den nichtfermentierbaren Bestandteilen der Rohstoffe jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.



Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Bioethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.



Die Aktien der CropEnergies AG sind seit 2006 an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard). (11.10.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CropEnergies: Zweites Quartal mit Rekordumsatz - Bioethanol reduziert CO2-Ausstoß - AktienanalyseMit dem Verkauf von Bioethanol hat CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) im ersten Halbjahr prächtig verdient, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.In Zukunft könnte die Bedeutung von alternativen Kraftstoffen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes deutlich zunehmen.CropEnergies sei im Jahr 2006 gegründet worden und gehöre zur Südzucker-Gruppe. Das in Mannheim ansässige Unternehmen sei mit einer Produktion von 1,3 Mio. Kubikmeter Ethanol pro Jahr einer der führenden Hersteller des alternativen Kraftstoffes in Europa. Neben Ethanol produziere CropEnergies zudem hochreinen Neutralalkohol für verschiedene Industriezweige. Zusätzlich würden aus den nicht fermentierbaren Resten der verwendeten Rohstoffe jährlich über 1 Mio. Tonnen Lebens- und Futtermittel hergestellt. Den größten Beitrag zum Unternehmensergebnis liefere die Ethanolproduktion.Sehr gut sei das Geschäft im zweiten Quartal gelaufen. Mit einem Umsatz von 244,9 Mio. Euro habe CropEnergies den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte vermelden können. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die Umsätze um fast 22% nach oben geklettert. Einen noch stärkeren Anstieg weise das EBITDA aus. Trotz höherer Preise bei den Rohstoffen habe das Ergebnis auf 39,1 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden können. Insgesamt liege der Halbjahresüberschuss bei 31,8 Mio. Euro, was einem Ergebnis pro Aktie von 0,36 Euro entspreche. Im ersten Halbjahr 2018 habe das Ergebnis pro Aktie bei 0,08 Euro gelegen. Aufgrund der gestiegenen Erlöse für Ethanol habe CropEnergies kürzlich seine Prognose für das laufende Jahr nach oben angepasst. So erwarte das Unternehmen einen Umsatz von 820 bis 860 Mio. Euro (Vorjahr: 779 Mio. Euro) und ein EBITDA von 90 bis 120 Mio. Euro (Vorjahr: 72 Mio. Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CropEnergies-Aktie:Xetra-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:6,70 EUR +1,21% (11.10.2019, 15:40)