Die klimaschonende Sicherung der Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2). Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, zählt das junge, dynamisch wachsende Mitglied der Südzucker Gruppe heute zu den größten europäischen Herstellern von nachhaltig erzeugtem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen. Mit einer Produktionskapazität von 1,2 Millionen Kubikmeter Bioethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an vier Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Mit den modernen Produktionsstandorten, dem in Europa einzigartigen Logistiknetzwerk sowie den Handelsniederlassungen in den USA und Brasilien ist CropEnergies einer der führenden Hersteller in einem wichtigen Wachstumsmarkt.



Gleichzeitig ist CropEnergies ein bedeutender Produzent von Lebens- und Futtermitteln. Die eingesetzten Rohstoffe - Getreide und Zuckerrüben - werden vollständig genutzt. So entstehen aus den nichtfermentierbaren Bestandteilen der Rohstoffe jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.



Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Bioethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.



Die Aktien der CropEnergies AG sind seit 2006 an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) unter die Lupe.CropEnergies profitiere weiter von einer hohen Nachfrage nach klimaschonenden Kraftstoffen wie Bioethanol. Die Südzucker-Tochter schraube die Prognose für Umsatz und Gewinn abermals nach oben.Für das laufende Geschäftsjahr habe das Management seine Umsatzprognose von 840 bis 870 Millionen auf jetzt rund 900 Millionen Euro erhöht. Der operative Gewinn solle statt 70 bis 90 Millionen nun etwa 100 Millionen Euro erreichen. Im dritten Geschäftsquartal sei der Umsatz im Jahresvergleich nach vorläufigen Zahlen bereits von 203 Millionen auf 220 Millionen Euro gestiegen. Der operative Gewinn sei von 5,0 Millionen auf 26,6 Millionen Euro gesprungen."Der Aktionär" habe in Ausgabe 40/19 die CropEnergies-Aktie zu Kursen um die 6,10 Euro zum Kauf empfohlen und als langfristigen Profiteur vom Klimaschutzprogramm der Bundesregierung vorgestellt. Denn die Einführung eines wirksamen Preises für CO2 sollte sich positiv bei CropEnergies bemerkbar machen. "Einziger Wermutstropfen ist der Startpreis", habe damals CropEnergies-Vorstand Joachim Lutz die Lage gegenüber "Der Aktionär" erklärt. "Mit zehn Euro pro Tonne CO2 wird eine signifikante Lenkungswirkung verzögert."Inzwischen plane die Bundesregierung mit einem anderen Preismodell. Zum Start am 1. Januar 2021 solle es statt mit zehn Euro nun mit einem Einstiegspreis von 25 Euro pro Tonne CO2 losgehen. Die weiteren Steigerungsstufen: 30 Euro statt 20 Euro für das Jahr 2022, 35 Euro statt 25 Euro für 2023, 45 Euro statt 30 Euro für 2024 und 55 Euro statt 35 Euro für 2025. Für 2026 solle ein Korridor von 55 Euro bis 65 Euro gelten - bisher sei eine Spanne zwischen 35 Euro und 60 Euro vorgesehen gewesen. Damit könnte es eine stärkere Lenkungswirkung an der Zapfsäule geben.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der CropEnergies-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 16.12.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link