Kurzprofil CropEnergies AG:



Die klimaschonende Sicherung der Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2). Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, zählt das junge, dynamisch wachsende Mitglied der Südzucker Gruppe heute zu den größten europäischen Herstellern von nachhaltig erzeugtem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen. Mit einer Produktionskapazität von 1,2 Millionen Kubikmeter Bioethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an vier Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Mit den modernen Produktionsstandorten, dem in Europa einzigartigen Logistiknetzwerk sowie den Handelsniederlassungen in den USA und Brasilien ist CropEnergies einer der führenden Hersteller in einem wichtigen Wachstumsmarkt.



Gleichzeitig ist CropEnergies ein bedeutender Produzent von Lebens- und Futtermitteln. Die eingesetzten Rohstoffe - Getreide und Zuckerrüben - werden vollständig genutzt. So entstehen aus den nichtfermentierbaren Bestandteilen der Rohstoffe jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.



Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Bioethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.



Die Aktien der CropEnergies AG sind seit 2006 an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard). (07.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) unter die Lupe.Die Südzucker-Tochter CropEnergies habe am heutigen Mittwoch die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Im Zeitraum Juni bis August habe CropEnergies einen Umsatz von 229 Mio. Euro erzielt. Kumuliert habe der Umsatz im ersten Halbjahr bei 399 Mio. Euro und damit rund elf Prozent niedriger als im Vorjahr gelegen. Als Hauptursachen habe das Unternehmen geringere Absatzmengen sowie niedrigere Erlöse für die abgesetzten Lebens- und Futtermittel angeführt.Das operative Ergebnis dagegen sei im zweiten Quartal deutlich auf 42,6 Mio. Euro (nach 28,6 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum) geklettert und habe somit das höchste Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte erreicht. Im ersten Halbjahr habe es sich bei gesunkenen Abschreibungen auf 50,7 Mio. Euro verbessert. Daraus ergebe sich eine operative Marge von 12,7 (Vorjahr: 9,8) Prozent. Das EBITDA sei im zweiten Quartal auf 52,2 (Vorjahr: 39,1) Mio. Euro gestiegen und habe im ersten Halbjahr 70,4 Mio. Euro erreicht. Hauptgrund für die Ergebnisverbesserung seien die im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Erlöse für erneuerbares Ethanol gewesen.Für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 rechne CropEnergies mit einem Umsatz von 850 bis 900 Mio. Euro und einem operatives Ergebnis von 110 bis 140 Mio. Euro. Dies entspreche einem EBITDA von 150 bis 180 Mio. Euro. Voraussetzung für diese positive Entwicklung sei aber, dass die robuste Ethanolnachfrage anhalte und es im Geschäftsjahresverlauf nicht erneut zu bedeutenden Mobilitätsbeschränkungen in der EU komme.