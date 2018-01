Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

Kurzprofil CropEnergies AG:



Die klimaschonende Sicherung der Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2). Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, zählt das junge, dynamisch wachsende Mitglied der Südzucker Gruppe heute zu den größten europäischen Herstellern von nachhaltig erzeugtem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen. Mit einer Produktionskapazität von 1,2 Millionen Kubikmeter Bioethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an vier Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Mit den modernen Produktionsstandorten, dem in Europa einzigartigen Logistiknetzwerk sowie den Handelsniederlassungen in den USA und Brasilien ist CropEnergies einer der führenden Hersteller in einem wichtigen Wachstumsmarkt.



Gleichzeitig ist CropEnergies ein bedeutender Produzent von Lebens- und Futtermitteln. Die eingesetzten Rohstoffe - Getreide und Zuckerrüben - werden vollständig genutzt. So entstehen aus den nichtfermentierbaren Bestandteilen der Rohstoffe jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.



Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Bioethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.



Die Aktien der CropEnergies AG sind seit 2006 an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard). (10.01.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von Gerold Deppisch, Investmentanalyst von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2).CropEnergies habe den Umsatz im dritten Quartal (Geschäftsjahresende 28.02.) um rund 2% auf 219 Mio. EUR gesteigert, was den Erwartungen des Analysten entsprochen habe. Demgegenüber habe das operative Ergebnis um rund ein Drittel auf 12 Mio. EUR abgenommen. Der Rückgang sei damit etwas stärker ausgefallen als von ihm gedacht. In der Regel sei das dritte Quartal das schwächste der vier Quartale im Geschäftsjahr. Denn oftmals würden in diesem Quartal Wartungsarbeiten durchgeführt mit entsprechender Kostenbelastung. In den ersten neun Monaten sei der Umsatz um rund 20% auf 679 Mio. EUR gestiegen. Das operative Ergebnis sei, dank der sehr guten Entwicklung im ersten Halbjahr, mit 59 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Das EBITDA sei leicht um rund 1% auf 88 Mio. EUR gestiegen.Insgesamt sehe sich das Management weiterhin auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen. Beim Umsatz gehe das Management unverändert von einer Spanne zwischen 880 und 920 Mio. EUR (Vj. 802 Mio. EUR) aus. Das operative Ergebnis sei mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen dagegen auf 65 bis 85 Mio. EUR (zuvor erwartet 60 bis 90 Mio. EUR) eingegrenzt worden. Der Analyst liege mit seinen Erwartungen im Rahmen der Unternehmensguidance. Die Ethanolpreisentwicklung bleibe allerdings weiterhin volatil. Aktuell liege der Ethanolpreis mit 480 EUR/qm auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Die politische Diskussion um neue Klimaziele in der EU bis zum Jahr 2030 halte weiter an und sorge zunächst für Unsicherheit.Der Analyst sei bei der langfristigen Margenentwicklung vorsichtiger geworden und errechne auf der Basis seines aktualisierten DCF-Modells einen fairen Wert je Aktie von 8,80 EUR.Börsenplätze CropEnergies-Aktie:Xetra-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:7,14 EUR -2,59% (10.01.2018, 15:42)