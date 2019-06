Stuttgart-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

13,81 Euro +8,04% (05.06.2019, 17:22)



Tradegate-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

13,98 Euro +9,25% (05.06.2019, 17:15)



TSE-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

20,89 CAD +8,07% (05.06.2019, 17:22)



ISIN Cronos Group-Aktie:

CA22717L1013



WKN Cronos Group-Aktie:

A2DMQY



Ticker Symbol Cronos Group-Aktie Deutschland:

7CI



TSE-Ticker-Symbol Cronos Group-Aktie:

CRON



Kurzprofil Cronos Group Inc.:



Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) ist ein in Kanada ansässiges, global diversifiziertes und vertikal integriertes Cannabis-Unternehmen mit weltweiter Präsenz. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften und lizenzierten Hersteller tätig: Peace Naturals Project Inc., die nicht-etablierte Lizenz für medizinisches Cannabis, die von Health Canada erteilt wurde, und Original BC Ltd mit Sitz im Okanagan Valley, British Columbia. Das Unternehmen verfügt über mehrere internationale Produktions- und Vertriebsplattformen. (05.06.2019/ac/a/a)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Cronos Group-Aktienanalyse des Analysten Christopher Carey von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Christopher Carey von BofA Merrill Lynch Research nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien des Marihuana-Anbieters Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) aus.Nach den jüngsten Kommentaren des Managements von Cronos Group Inc. habe das Vertrauen in eine baldige Ankündigung des Markteintritts in die USA zugenommen.Eine bessere Visibilität in Bezug auf den weltweit größten Markt für Cannabis-Produkte sei ein signifikanter Katalysator für den Aktienkurs, so der Analyst Christopher Carey.Mit Hilfe der starken Bilanz und der Partnerschaften werde sich das Unternehmen in den kommenden Jahren erheblich wandeln. Die negative These sei angesichts der Beschleunigung dieses Prozesses nicht mehr länger angemessen.