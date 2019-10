NASDAQ-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

8,40 Euro +0,96% (16.10.2019, 22:00)



Tradegate-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

9,04 Euro +19,12% (17.10.2019, 10:52)



TSE-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

11,03 CAD +0,27% (16.10.2019, 22:00)



ISIN Cronos Group-Aktie:

CA22717L1013



WKN Cronos Group-Aktie:

A2DMQY



Ticker Symbol Cronos Group-Aktie Deutschland:

7CI



TSE-Ticker-Symbol Cronos Group-Aktie:

CRON



Kurzprofil Cronos Group Inc.:



Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) ist ein in Kanada ansässiges, global diversifiziertes und vertikal integriertes Cannabis-Unternehmen mit weltweiter Präsenz. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften und lizenzierten Hersteller tätig: Peace Naturals Project Inc., die nicht-etablierte Lizenz für medizinisches Cannabis, die von Health Canada erteilt wurde, und Original BC Ltd mit Sitz im Okanagan Valley, British Columbia. Das Unternehmen verfügt über mehrere internationale Produktions- und Vertriebsplattformen. (17.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cronos Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) unter die Lupe.Es scheine tatsächlich wieder Bewegung in den Cannabis-Sektor zu kommen. Nachdem in dieser Woche bereits Aphria mit starken Quartalszahlen ein Zeichen setzen und zeitweise mehr als 20% habe zulegen können, habe am Mittwochabend die Cronos Group-Aktie für Aufsehen gesorgt. Der Wert habe nachbörslich sogar zwischenzeitlich mehr als 40% gewonnen, am Ende seien es noch gut 20% gewesen. Nachrichten von Unternehmensseite, die für den starken Anstieg verantwortlich zeichnen könnten, habe es indes keine gegeben. Grund gewesen seien hingegen zwei große Block-Trades, die für das starke nachbörsliche Kursplus gesorgt hätten.Die Cronos Group-Aktie sei wie der gesamte Cannabis-Sektor charttechnisch massiv angeschlagen. Im Vergleich zur Konkurrenz könne das Unternehmen aber punkten. Insbesondere die Beteiligung von Altria verleihe dem kanadischen Unternehmen großen finanziellen Spielraum. Die Cronos Group-Aktie sollte man in jedem Fall auf der Watchlist haben und bei einer Beruhigung des Marktes sich ein paar Stücke ins Depot legen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cronos Group-Aktie: