NASDAQ-Aktienkurs Crocs-Aktie:

128,28 USD +6,92% (22.07.2021, 16:33)



ISIN Crocs-Aktie:

US2270461096



WKN Crocs-Aktie:

A0HM52



Ticker-Symbol Deutschland Crocs-Aktie:

C7N



NASDAQ-Ticker-Symbol Crocs-Aktie:

CROX



Kurzprofil Crocs Inc.:



Crocs, Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol Deutschland: C7N, NASDAQ-Ticker-Symbol: CROX) beschäftigt sich mit Design, Entwicklung, Herstellung, Marketing, Vertrieb und Verkauf von Freizeitschuhen und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Amerika, Asien-Pazifik und Europa. Zu den Produkten gehören Schuhe und Accessoires, die das geschlossenzellige Harz Croslite verwenden, sowie Freizeitschuhe, die aus einer Reihe von Materialien bestehen. Das Croslite-Material ermöglicht es dem Unternehmen, markierungsfreie und geruchsfreie Schuhe herzustellen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 90 Ländern über drei Vertriebskanäle: Großhandel, Einzelhandel und E-Commerce. Der Großhandelskanal, zu dem sowohl der inländische Großhandel als auch der internationale Großhandel und Vertrieb gehören; der Einzelhandelskanal umfasst selbst betriebene Filialen und der E-Commerce-Kanal umfasst den selbst betriebenen E-Commerce. (22.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Crocs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Schuh-Produzenten Crocs Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol Deutschland: C7N, NASDAQ-Ticker-Symbol: CROX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nachfrage nach den Schuhen von Crocs sei enorm. Man habe jetzt Quartalszahlen gemeldet und die Prognosen für den Gewinn, die bei 1,60 USD je Aktie gelegen hätten, um 40% übertroffen und 2,23 USD gemeldet. Crocs habe somit die Erwartungen pulverisiert. Beim Umsatz habe man auch besser abgeschnitten als erwartet. Man habe auch einen tollen Ausblick gegeben. Die Crocs-Aktie steigt kräftig und hat ein schönes Kaufsignal generiert, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.07.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Crocs-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Crocs-Aktie:108,40 EUR +6,64% (22.07.2021, 16:43)