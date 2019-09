SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

12,90 CHF +1,62% (19.09.2019, 13:54)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (19.09.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Wie bereits am 31.07.2019 kommentiert, sei das EBT im zweiten Quartal 2019 um rund 24% auf 1,302 (Vj.: 1,052) Mrd. CHF gestiegen und habe damit 16% über dem Marktkonsens gelegen. Dies sei durch Kosteneinsparungen von rund 5% trotz beinahe unveränderter Gesamterträge im Vergleich zum Vorjahr von 5,581 (Vj.: 5,595) Mrd. CHF gelungen. Der Quartalsgewinn habe bei einer Steigerung von rund 45% y/y 937 (Vj.: 647) Mio. CHF erreicht und damit rund 19% über dem Marktkonsens gelegen. Die Division Swiss Universal Bank habe ihr EBT in Q2 um 18% y/y gesteigert. Das EBT der Division Asia Pacific habe um 9% y/y zugelegt. Die Division Global Markets habe ein EBT-Wachstum von 141% zum Vorjahr verzeichnen können und bei 357 (Vj.: 148) Mio. CHF gelegen. Diesem starken Wachstum stehe der EBT-Rückgang in der Division Investment Banking & Capital Markets um 95% y/y auf 6 (Vj.: 110) Mio. CHF gegenüber. Der Analyst senke seine Prognosen (EPS 2019e: 1,25 (alt: 1,35) CHF; EPS 2020e: 1,52 (alt: 1,57) CHF) leicht.Bei einem von 16,00 auf 11,50 CHF reduzierten Kursziel stuft Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, die Credit Suisse-Aktie von "kaufen" auf "verkaufen" zurück. (Analyse vom 19.09.2019)