SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

9,06 CHF +4,28% (29.04.2020, 16:43)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (29.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Das Zahlenwerk des Q1/2020 habe im Rahmen der Erwartungen gelegen bzw. sei ergebnisseitig besser ausgefallen als erwartet. Während die Nettoerträge aufgrund eines positiven Sondereffekts (Verkauf der InvestLab-Fondsplattform) im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe eine Steuererstattung dazu geführt, dass trotz deutlich gestiegener Risikovorsorge das Nettoergebnis die Erwartungen übertroffen habe. Im Rahmen der Quartalszahlen habe die Credit Suisse bekannt gegeben, dass trotz der Empfehlung der Aufsichtsbehörde FINMA, die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 nicht auszuzahlen, die geplante Dividende von 0,28 CHF ausbezahlt werden solle (hälftig im Anschluss der Hauptversammlung; hälftig im Anschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung im Herbst 2020 (unter Vorbehalt der Genehmigung der Aktionäre)). Aufgrund der aktuellen Marktlage habe das Geldhaus das geplante Aktienrückkaufprogramm (Umfang rund 1 Mrd. CHF) ausgesetzt.Aus Sicht des Analysten zeige die Bank eine anhaltend gute Kostendisziplin, welche den aktuellen Maßnahmen der Bank (Erhöhung der Risikovorsorge), in Folge der Corona-Pandemie, entgegenwirke. Lennertz reduziere seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: 1,10 (alt: 1,54) CHF; 2021e: 1,45 (alt: 1,79) CHF).Nach einem zwischenzeitlichen Kursverlust (3M: -32,1%) stuft Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bei einem gesenkten Kursziel auf 9,50 (alt: 13,00) CHF die Credit Suisse-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch. (Analyse vom 29.04.2020)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:8,596 EUR +8,87% (29.04.2020, 16:58)