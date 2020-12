SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

11,795 CHF -0,17% (07.12.2020, 14:33)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (07.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) weiterhin mit "kaufen" ein.Im Rahmen einer Pressemitteilung vom 01.12.2020 habe der Aufsichtsrat der Credit Suisse angekündigt, an der kommenden Hauptversammlung am 30.04.2021 António Horta-Osório (derzeit CEO der Lloyds Banking Group) zur Wahl als Aufsichtsratsvorsitzenden vorzuschlagen. Damit solle Urs Rohner abgelöst werden, welcher im kommenden Geschäftsjahr seine reglementarische Amtsdauer von zwölf Jahren erreiche und zurücktrete. Die positiven Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen (Notfallzulassungen teilweise bereits beantragt) würden nach Meinung des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon seines Erachtens besonders die Bankenbranche und damit auch Credit Suisse mit dem teilweise konjunktursensitiven Geschäftsmodell profitieren sollte.Lennertz passe daher seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: unverändert 1,38 CHF; DPS 2020e: unverändert 0,32 CHF; EPS 2021e: 1,38 (alt: 1,30 CHF); DPS 2021e: unverändert 0,34 CHF) teilweise an. Auf Basis seines modifizierten Gordon-Growth-Modells (Startjahr: 2021 (alt: 2020); Prognoseanpassung) habe er ein Kursziel für die Credit Suisse-Aktie von 13,50 (alt: 11,50) CHF ermittelt. Trotz des jüngsten deutlichen Kursanstiegs (1M: +24%) und unter Berücksichtigung seiner Dividendenerwartung (0,46 CHF/Aktie) sehe der Analyst im Rahmen der aktuellen Marktlage einen Gesamtertrag (12 Monate) von über 10%.Daher lautet das Rating für die Credit Suisse-Aktie weiterhin "kaufen", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 07.12.2020)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:10,885 EUR +0,18% (07.12.2020, 14:47)