Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

10,57 EUR -1,22% (17.05.2019, 10:15)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

11,92 CHF -1,57% (17.05.2019, 10:11)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (17.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Neuer Bericht: "ITS: Zusammenarbeit voll in Fahrt - Neuauflage eines langjährigen Konzepts" - Analystenausflug mit Fokus auf ITS und Compliance: Credit Suisse habe jüngst in Zürich zum Analystenausflug eingeladen, bei dem zwei Themen im Zentrum gestanden hätten: International Trading Solutions (ITS) und Compliance (AML, Überwachung). Dieser Bericht konzentriere sich auf Ersteres.1Q19: Transaktionserträge bei IWM PB trotz "schwieriger" Bedingungen auf Rekordniveau: Die Transaktionserträge hätten im 1Q19 bei IWM PB einen neuen Rekordwert erreicht. Die von den Anlegern am häufigsten gestellten Fragen hierzu hätten gelautet "Wie konnte IWM PB in einem von den meisten Bankmanagern als überaus herausfordernd beschriebenen Quartal derartige Werte erzielen?" und "Ist das Ganze nachhaltig?".Die Antwort laute: ITS: International Trading Solutions sei ein Joint Venture zwischen den Divisionen Global Markets, International Wealth Management und der Swiss Universal Bank. Das Ziel sei eine intensivierte Zusammenarbeit über Divisionsgrenzen hinweg. ITS habe im 1Q19 seinen Ertrag um 23% (J/J) steigern können."Zusammenarbeit" - ein Konzept mit langer Tradition: Die Zielvorstellung einer intensiven, bereichsübergreifenden Zusammenarbeit habe bei Credit Suisse eine lange Tradition ("One Bank"-Strategie von 2006). Interessanterweise würden sich denn auch die Details zum "One Bank"-Konzept und ITS sehr ähnlich anhören.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 12,50. (Analyse vom 17.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link