SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

13,285 CHF +1,26% (16.12.2019, 12:18)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (16.12.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Im Rahmen des Investorentages am 11.12. habe die Bank den aktualisierten Ausblick für 2019 sowie einen Ausblick für 2020 bekannt gegeben. Die Eigenkapitalrendite solle für das Gesamtjahr 2019 nun bei über 8% liegen und sei damit deutlich gesenkt worden (bisher: 10%-11%). Für 2020 rechne Credit Suisse mit einer Eigenkapitalrendite von 10%-11%. Auf Basis dessen erwarte das Geldhaus einen Nettogewinn für 2019 von 3,2 Mrd. CHF (600 Mio. CHF für Q4/2019) respektive 4,0 Mrd. CHF in 2020. Die Kürzung des Eigenkapitalrenditeziels für 2019 sei nach Meinung des Analysten keine Überraschung und bereits im Vorfeld in seien Prognosen berücksichtigt worden.Das Aktienrückkaufprogramm für 2019 (Plan: 1 Mrd. CHF) sei mit aktuell rund 900 Mio. CHF zum Großteil ausgeschöpft. Die Dividende für 2019 erwarte Lennertz nach wie vor bei 0,28 CHF je Aktie (+5% y/y). Für 2020 sei eine erneute Anhebung der Dividende um 5% y/y auf 0,29 CHF je Aktie seitens der Bank angekündigt worden. Bestätigt worden sei ebenfalls das bereits beschlossene Aktienrückkaufprogramm in Höhe von rund 1,5 Mrd. CHF für 2020. Trotz der Erhöhung der Dividende sei die Bank im Branchenvergleich aus Sicht des Analysten weiterhin unterdurchschnittlich. Seine Prognosen für 2019 (u.a. EPS: 1,25 CHF) würden unverändert bleiben, seine Prognosen für 2020 passen der Analyst aufgrund des Aktienrückkaufprogramms an (u.a. EPS: 1,57 (alt: 1,52) CHF).Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Credit Suisse-Aktie weiterhin mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel werde bei 11,50 CHF belassen. (Analyse vom 16.12.2019)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:12,105 EUR +0,88% (16.12.2019, 12:33)