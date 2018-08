Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

13,67 EUR -0,33% (03.08.2018, 09:16)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 15,825 +0,09% (03.08.2018, 10:57)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (03.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlageurteil für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Aufgrund niedrigerer Schätzungen für Global Markets senke der Analyst die Prognose zum ber. EPS für GJ 2018 um 3,5%, obwohl der SRU-beeinflusste Vorsteuergewinn für Q2/2018 unerwartet hoch ausgefallen sei. Dabei habe die Geschäftsleitung die Verlustprognose für SRU für 2018 und 2019 bestätigt.Was laufe falsch bei Global Markets? GM sei auch in Q2/2018 hinter den Erwartungen zurückgeblieben (zum 5. Mal in Folge), selbst nachdem die Konsensprognosen für den Gewinn von GM seit 23. Mai um 20% gesenkt worden seien. Vermutlich hänge die Underperformance mit ITS zusammen, dem JV zwischen GM und IWM/SUB. Dabei sei den PB-Sparten anscheinend ein unverhältnismäßiger Umsatzanteil zugewiesen worden, was geholfen habe, die Ziele zu erreichen. Der Umsatz von ITS sei in Q2/2018 um 25% ggü. dem Vorjahr gestiegen (GM: -8%), in Q1/2018 habe er +11% betragen.Aussagen der Geschäftsleitung während des Gesprächs zu Q2/2018 scheinen unsere Ansicht zu bestätigen, etwa dass die Zahlen für SUB und IWM "viel GM" enthalten, so Venditti. Die Umverteilung von Leverage Exposure und RWA von GM zu IWM/SUB in Q2/2018 scheine seine Auffassung zu untermauern. Banken könnten ihre Umsätze/Gewinne zwar in ihrer Meinung nach geeigneten Sparten ausweisen. Die Verwendung von Sum-of-the-Parts-Modellen könnte jedoch zu optimistische Bewertungen ergeben, wenn Umsätze/Gewinne von Geschäftsbereichen mit niedrigen zu Geschäften mit hohen Kennzahlen umverteilt würden.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Rating für die Aktie der Credit Suisse Group AG. Das Kursziel laute CHF 17,00. (Analyse vom 03.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: