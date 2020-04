LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

7,814 EUR +3,06% (09.04.2020, 12:05)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

8,25 CHF +1,10% (09.04.2020, 11:50)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (09.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (CS) (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).In Reaktion auf eine Aufforderung der FINMA habe der Verwaltungsrat von CS seinen Dividendenvorschlag für die diesjährige GV revidiert. Anstelle der ursprünglich am 25. März 2020 angekündigten Gesamtdividende von brutto CHF 0,2776 pro Aktie schlage der Verwaltungsrat nun eine Ausschüttung von brutto CHF 0,1388 pro Aktie vor (50% aus einbehaltenen Gewinnen und 50% aus Kapitalreserven). Der Verwaltungsrat beabsichtige, im Herbst 2020 eine zweite Barausschüttung von brutto CHF 0,13388 pro Aktie vorzuschlagen. Dieser Vorschlag würde dann, vorbehaltlich der Markt- und Wirtschaftsbedingungen, einer außerordentlichen Generalversammlung vorgelegt.Zu den Ergebnissen des 1Q20 seien keine neuen Informationen erteilt worden: CS bestätige die Informationen aus ihrem Zwischenbericht vom 19. März und verweise auf weitere Kommentare zu den aktuellen Zahlen und dem Ausblick im Jahresbericht vom 25. März.Nächster Kursimpuls: Ergebnisse für 1Q20 am 23. AprilAndreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 8,00. (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: