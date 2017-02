ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (14.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Wegen höher als von dem Analysten unterstellter operativer Aufwendungen habe das Nettoergebnis in Q4 mit -2,35 (Vj.: -5,83) Mrd. CHF seine Erwartung verfehlt. Das EBT sei durch diverse Sondereffekte im Vorjahr verzerrt gewesen. Auf bereinigter Basis habe sich das Vorsteuerergebnis auf +171 (Vj.: -1.134) Mio. CHF verbessert. Dabei hätten weitere Fortschritte auf der Kostenseite erzielt werden können. Außerdem sei im Wealth Management ein erfreulicher Anstieg der Bruttomargen verzeichnet worden. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III habe sich zum 31.12.2016 zwar auf 11,6% (30.09.2016:12,0%) verschlechtert, habe damit jedoch immer noch auf einem ausreichenden Niveau gelegen. Alles im allem hätten sich die Aussichten auf 2017 deutlich verbessert und dürften bei fortschreitender Restrukturierung und dem Ausbleiben wesentlicher Belastungen durch Rechtsstreitigkeiten in einem positiven Nettoergebnis resultieren. Der Analyst habe seine Prognosen für 2017 erhöht.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Credit Suisse-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch. Das Kursziel sei von 12,00 auf 16,00 CHF erhöht worden. (Analyse vom 14.02.2017)Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:14,275 EUR +2,85% (14.02.2017, 12:23)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:CHF 15,21 +3,05% (14.02.2017, 12:42)