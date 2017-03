ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (27.03.2017/ac/a/a)

London (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Alevizos Alevizakos von HSBC:Alevizos Alevizakos, Analyst von HSBC, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) und erhöht das Kursziel von 17 auf 18 CHF.Der günstige Mix des Schweizer Finanzinstituts im Investmentbanking und die in US-Dollar berechneten Kredite im Bereich Vermögensverwaltung seien kurzfristige Kurstreiber, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie zu weltweiten Investmentbanken. Generell bevorzuge Alevizakos 2017 Banken, die im US-Anleihegeschäft aktiv seien. Er rechne jedoch u.a. wegen Regulierungen und Wettbewerb über den Konjunkturzyklus hinweg insgesamt mit nur begrenztem Ertragswachstum.Alevizos Alevizakos, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "buy"-Votum für die Credit Suisse-Aktie bestätigt und das Kursziel von 17 auf 18 CHF angehoben. (Analyse vom 27.03.2017)Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:13,435 EUR -1,50% (27.03.2017, 09:45)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:14,35 CHF -1,71% (27.03.2017, 09:59)