Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

13,995 EUR +4,21% (02.11.2017, 12:15)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

16,30 CHF +4,22% (02.11.2017, 12:15)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (02.11.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Resultaten für das dritte Quartal 2017 sein bisheriges Anlageurteil für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der bereinigte Vorsteuergewinn von Credit Suisse entspreche der Analystenprognose und liege um 15% über dem Konsens. Bedingt durch CIC (niedrigere Handelserträge) liege SUB unter den Prognosen. IWM entspreche den Analystenprognosen und übertreffe den Konsens. Grund seien höhere Performancegebühren und Anlagegewinne im Asset-Management-Bereich. Aufgrund seiner Märkte (starke Aktienderivate) übersteige APAC die Prognosen. Dagegen würden Global Markets und IBCM unter den Prognosen liegen (niedrigere Umsätze im Aktiensegment als die Analystenerwartungen in Bezug auf GM). Aufgrund niedrigerer Restrukturierungskosten (SRU) würden die Verluste im Corporate Center und der SRU geringer ausfallen als erwartet.Das CET1-Ratio sei erwartungsgemäß auf 13,2% gesunken (UBS: 13,7%), während die CET1 Leverage Ratio bei 3,8% stabil geblieben sei (UBS: 3,7%).Bei WM sei eine anhaltend starke Performance zu erwarten, während der Nettoneugeldzufluss (NNM) saisonbedingt niedriger ausfalle. Angesichts eines substanziellen Transaktionsrückstands, der in Q4 17 aufgearbeitet werden solle, bleibe die Dealpipeline stark. Das Handelsumfeld im Oktober habe weitestgehend dem Q3 17 entsprochen und sei von einer anhaltend niedrigen Volatilität, aber verstärkten Aktivität gekennzeichnet gewesen.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Credit Suisse-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 15,40. (Analyse vom 02.11.2017)