Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

13,445 EUR -1,43% (27.03.2017, 11:31)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

14,34 CHF -1,78% (27.03.2017, 11:38)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (27.03.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Credit Suisse habe den für das Q4/2016 bzw. das Gesamtjahr 2016 ausgewiesenen Nettoverlust um 272 Mio. CHF auf 2,62 (Vj.: -5,83; vorläufig: -2,35) Mrd. CHF bzw. 2,71 (Vj.: -2,94; vorläufig: -2,44) Mrd. CHF anpassen müssen. Dies gehe aus dem am 24.03. präsentierten Geschäftsbericht hervor. Ursächlich sei eine Erhöhung der Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten um 300 Mio. CHF infolge eines nach dem Berichtszeitraum getroffenen Grundsatzvergleichs mit dem amerikanischen National Credit Union Administration Board in Zusammenhang mit RMBS-Geschäften gewesen.Laut Einem Bloomberg-Bericht vom 23.03. erwäge das Finanzinstitut als Alternative zu dem geplanten Teil-Börsengang der Schweizer Universalbank (SUB) eine Kapitalerhöhung über rund 3 Mrd. CHF.Die jüngsten Aussagen von CEO Thiam würden nach Meinung des Analysten in Richtung Kapitalerhöhung deuten. Außerdem spreche der Zeitpunkt (Aktienkurs: +47% seit Tief vom 06.07.2016) und die Aufnahmefähigkeit des Marktes für diesen Weg der Kapitalbeschaffung.Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: