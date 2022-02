Börsenplätze Crédit Agricole-Aktie:



Kurzprofil Crédit Agricole CIB:



Crédit Agricole CIB (ISIN: FR0000045072, WKN: 982285, Ticker-Symbol: XCA, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CRARF) ist die Corporate und Investment Bank der Crédit Agricole Gruppe. Gemessen an der Bilanzsumme ist die Crédit Agricole weltweit die achtgrößte Bank (The Banker, Juli 2014). Das Angebot der Crédit Agricole CIB umfasst eine Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen aus fünf Hauptgeschäftsbereichen: Client Coverage & International Network, Global Investment Banking, Structured Finance, Global Markets, Debt Optimisation & Distribution. Durch ihr Netzwerk mit Präsenzen in den wichtigsten Ländern Europas, Amerikas, Asiens und im Nahen Osten unterstützt die Bank Kunden in großen internationalen Märkten. Weitere Informationen finden Sie auf www.ca-cib.com. (10.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Crédit Agricole-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Großbank Crédit Agricole (ISIN: FR0000045072, WKN: 982285, Ticker-Symbol: XCA, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CRARF) unter die Lupe.Banken seien 2022 gefragt wie lange nicht mehr. Positive Signale kämen dabei auch von der Bilanzsaison. Heute habe die Crédit Agricole ihre Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt und damit überzeugt. Chart, Bewertung und Dividende würden für weiter steigende Kurse bei der französischen Großbank sprechen.Die anstehende Zinswende habe die Märkte fest im Griff. Profiteure seien dabei v.a. Bankaktien, wobei die Ausgangslage aktuell auch von der Bewertungsseite her günstig sei. Denn der EURO STOXX 50 werde 2022 bei einem KGV von rund 14 erwartet, der Branchenindex - EURO STOXX Banks - liege hingegen nur bei 10. Die Crédit Agricole sei mit einem 9er-KGV noch etwas günstiger.Abgesehen von der Unterbewertung sei auch die Dividendenrendite attraktiv: Während der EUROS STOXX 50 2022 etwa 3% bieten dürfte, seien es bei der Credit Agricole satte 6,8%. Hinzu komme, dass die Crédit Agricole erst kürzlich das Vor-Corona-Hoch vom Februar 2020 bei 13,60 Euro überschritten habe. Nun komme als nächster Widerstand das Verlaufshoch bei 14,70 Euro in Sicht.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link