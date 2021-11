München (www.aktiencheck.de) - Nicht nur das ifo-Geschäftsklima zeigt: Die Corona-Unsicherheit nimmt bei Unternehmen und auch bei Verbrauchern zu, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck a Quintet Private Bank.Kommende Woche stünden vor allem in den USA Stimmungsdaten auf der Agenda: am Dienstag das Verbrauchervertrauen für November sowie am Mittwoch und Freitag die entsprechenden Einkaufsmanagerberichte des Institute for Supply Management (ISM). Dazu kämen am Freitag noch die Auftragseingänge von Amerikas Industrie im Oktober sowie als eigentliches Highlight der US-Arbeitsmarktbericht für November. Auch in China stünden über die Woche verteilt mehrere Einkaufsmanagerberichte für November auf der Agenda.In Deutschland werde wohl absehbar die vorläufige Inflationsrate für November, die von der Bundesbank auf rund 6% geschätzt worden sei, für die meisten Schlagzeilen sorgen - sicherlich für mehr als der Arbeitsmarktbericht am Dienstag. Ebenfalls am Dienstag werde die vorläufige November-Inflation für den gesamten Euroraum publiziert. Am Mittwoch und Freitag würden dann, wie im übrigen Europa auch, die finalen Einkaufsmanagerindices für November folgen. Am Donnerstag kämen die Produzentenpreise und der Arbeitsmarktbericht für Oktober, bevor am Freitag die Einzelhandelsumsätze ebenfalls für diesen Monat die Datenwoche abschließen würden. (26.11.2021/ac/a/m)