"Es wird dauern, bis eine flächendeckende Bereitstellung einer Impfung überhaupt möglich ist. Darüber hinaus kann in dieser Zeit noch viel passieren und es können auch einmal schlechte Nachrichten von einem Impfstoff kommen, bis hin zum Rückruf. Die Rückkehr zur Normalität ist daher auch unter optimalen Bedingungen eine mittelfristige Perspektive und steht nicht etwa unmittelbar bevor."



Und auch wenn die Impfung zügig kommen sollte, sei die Entwicklung hin zum Normalzustand kein Selbstläufer, so Behring: "Die Frage ist, ob das Dauerfeuer der Zentralbanken und die gigantischen Stimulationspakete weiterlaufen oder ob sie zurückgefahren werden, sobald sich eine gesundheitspolitische Normalisierung abzeichnet. Auch das ist nicht frei von Risiken für die Märkte."



Interessant an der Bewegung der letzten Tage sei für Marko Behring das Auseinanderlaufen zwischen traditionellen Dividenden- und Value-Aktien und den meist technologielastigen, so genannten "Stay-at-Home"-Aktien gewesen, also Titeln, die etwa von Homeoffice und E-Commerce profitieren würden. "Wir halten es für gut denkbar, dass die Ankündigung einer Impfung der Anfangspunkt einer umfassenden Börsenbewegung ist, an deren Ende eine deutliche Outperformance der eher Value-lastigen Titel steht. Also nicht nur eine Rückkehr zur Normalität im Alltag, sondern auch eine Rückkehr zur Normalität an den Börsen."



Marko Behring sei überzeugt, dass eine Rückkehr zur Normalität letztlich dazu führen dürfte, dass sich die an den Börsen aufgebauten Verschiebungen auf kurz oder lang zugunsten von Value abbauen würden. Dafür sehe er sein Haus gut gerüstet: "Im Verlauf der letzten Monate haben wir bereits antizyklisch Value und Dividendentitel in unseren Kundenportfolien beigemischt. Unsere Depots sind auch auf den Beginn einer Rückkehr zur Normalität vorbereitet." (11.11.2020/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bereits der Wahlausgang in den USA hatte viele Marktteilnehmer versöhnt, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Nun seien noch die lang ersehnten guten Nachrichten von einem möglichen Corona-Impfstoff gekommen. Das Ergebnis sei ein regelrechtes Kursfeuerwerk an den Börsen gewesen, getragen von der Hoffnung "alles wird gut". Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, könne in diese Euphorie nur teilweise einstimmen: "Die Börse läuft der Entwicklung voraus und antizipiert bereits eine Rückkehr zur Normalität. Dann müsste sie aber auch die geplanten Stimulationsmaßnahmen und die Schützenhilfen durch die Zentralbanken neu bewerten."