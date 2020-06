Dies führe zu Spekulationen darüber, ob trotz gegenteiliger Botschaften aus dem Weißen Haus erneut Beschränkungen der Wirtschaftsaktivitäten eingeführt werden müssten.



Angesichts niedriger Sterblichkeitsraten, verbesserter therapeutischer Behandlungen und eines Impfstoffs, der auf dem Weg zu sein scheine, habe sich bei einigen die Meinung gefestigt, dass das "Einsperren" der Menschen mehr schade als nütze. "Beruhigen und Weitermachen" laute die Devise. Die Tatsache, dass die Einweisungsraten in den Krankenhäusern rapide ansteigen würden und die freien Kapazitäten auf den Intensivstationen erschöpft seien, mache jedoch den Fehler dieser Denkweise mehr als deutlich.



Doch was schlussendlich für die Finanzmärkte zähle, sei die Frage, ob es am Ende zu einer neuen Welle von Lockdowns kommen werde. Oder aber, ob weniger drakonische Maßnahmen, wie zum Beispiel das Tragen von Gesichtsmasken, genügen könnten, um die Wirtschaft nicht komplett abzuschotten. Die Antwort darauf werden wir im Laufe der nächsten Wochen an Orten wie Texas, Florida und Arizona sehen und das Ergebnis wird für die weitere Entwicklung der Investitionslandschaft im restlichen Jahr 2020 von Bedeutung sein, so die Experten von BlueBay Asset Management.



Falls einfache Maßnahmen genügen und Befürchtungen hinsichtlich einer zweiten Infektionswelle allmählich schwinden würden, sei grundsätzlich möglich, dass die Risikobereitschaft in der zweiten Jahreshälfte weiter zunehme - auch vor dem Hintergrund einer sehr akkommodierenden Finanz- und Geldpolitik. Sollte dies jedoch scheitern, dann sei es sehr wahrscheinlich, dass die Wachstumsaussichten und das Vertrauen der Investoren einen Schlag erleiden würden. Denn nach Einschätzung der Experten von BlueBay Asset Management könnten die Märkte bereits eine allzu konstruktive Prognose für die zweite Jahreshälfte angenommen haben, die auf mehreren Datenreihen beruhe. Allein der Aufschwung des Purchasing Managers Index (PMI) in dieser Woche habe Hoffnungen auf eine V-förmige Erholung geweckt, doch in Wahrheit würden die Datenpunkte lediglich besagen, dass der Juni nicht schlechter verlaufen sei, als der Vormonat.







Die Eile, die Wirtschaft wieder zu öffnen, bevor die Ansteckungsgefahr unter Kontrolle gebracht worden sei, habe dazu geführt, dass die Infektionsraten in einigen US-Bundesstaaten, darunter Texas, Florida, Arizona und Kalifornien, erneut den früheren Höhepunkt aus April überschritten hätten.