Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

43,55 EUR -1,94% (15.10.2020, 14:22)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

43,41 EUR -1,56% (15.10.2020, 14:32)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (15.10.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Der Kunststoffspezialist habe vorläufige Eckdaten für das 3. Quartal 2020 präsentiert. Schneller als erwartet könne sich Covestro vom Corona-bedingten Geschäftseinbruch des zweiten Quartals erholen. Trotz weltweit auf Rekordniveaus gestiegener Infektionszahlen habe sich die Erholung offenbar auch zu Beginn des vierten Quartals fortgesetzt. Die positive Entwicklung der vergangenen Monate habe dem Management die Anhebung der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2020 ermöglicht. Die Markterwartungen würden damit geschlagen. In diesem günstigen Umfeld habe eine Kapitalerhöhung zur Teilfinanzierung der angekündigten Milliarden-Übernahme erfolgreich durchgeführt werden können.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, hebt sein Kursziel für die Covestro-Aktie nochmals auf jetzt EUR 45,00 (bisher: EUR 43,00) an. Der Kurs bewege sich aktuell bereits wieder auf Vor-Corona-Niveau, während es bis zum Erreichen der von der Corona-Pandemie unbelasteten Geschäftszahlen des Jahres 2019 noch erheblicher Anstrengungen bedürfe. Der Analyst bleibe daher bei seinem "halten"-Rating. (Analyse vom 15.10.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Covestro AG": Keine vorhanden.