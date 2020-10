Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

42,96 EUR +0,80% (01.10.2020, 08:56)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (01.10.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Covestro-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) charttechnisch unter die Lupe.Den schwierigen Börsenmonat September habe die Covestro-Aktie trotz der gestrigen Kursverluste gut gemeistert. Während der Index im Monatsverlauf 1,4% im Minus notiere, habe der Einzeltitel gut 6% zulegen. Mit der Analyse vom 24. August hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt also ein gutes Timing bewiesen. Mittlerweile habe der Titel das rechnerische Anschlusspotenzial aus dem seinerzeit diskutierten aufsteigenden Dreieck sogar vollständig ausschöpfen können. Doch der jüngste Pullback biete möglicherweise eine neue Einstiegschance, denn die charttechnischen Perspektiven würden günstig bleiben. Dazu trage von Indikatorenseite das bestehende MACD-Kaufsignal sowie die abgeschlossene Bodenbildung im Verlauf des RSI bei. Der Trendfolger könne zudem auf Monatsbasis aktuell mit einem positiven Schnittmuster auf historisch niedrigem Niveau aufwarten. Am wichtigsten sei in diesem Zusammenhang aber der Bruch des seit 2018 bestehenden Baissetrends (akt. bei 42,54 EUR), der derzeit zurückgetestet werde. Auf der Oberseite würde ein Sprung über die Hochs von Ende Oktober 2019 und September 2020 bei 48,18/48,82 EUR eine Fortsetzung der Rally der letzten Monate untermauern. Das Aufwärtsgap das Tagesbasis bei 40,50/40,30 EUR könnten Anleger indes als Absicherung heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:42,35 EUR -7,19% (30.09.2020, 17:35)