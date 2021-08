Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

57,34 EUR +3,54% (30.08.2021, 14:56)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

57,34 EUR +3,32% (30.08.2021, 14:42)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (30.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Covestro-Aktie sei am Montag mit 57,02 Euro auf das höchste Niveau seit vier Wochen geklettert. Das Papier des deutschen Kunststoffkonzerns hole damit auch gegenüber dem Chemie-Branchenindex auf.Bei brummendem Geschäft und steigenden Jahreszielen einiger Branchengrößen - darunter auch Covestro - habe der Index erst Mitte August ein Rekordhoch erreicht. Covestro selbst habe sein Mehrjahreshoch bereits im März bei 63,24 Euro erklommen. Die Aktie teste nun den seither vorherrschenden Korrekturtrend. Im laufenden Jahr lägen Covestro mit gut 12% im Plus. Der STOXX Europe 600 Chemicals habe derweil rund ein Drittel gewonnen.Der Covestro-Aktie sei zuletzt die Rückeroberung der wichtigen 200-Tage-Linie gelungen. "Der Aktionär" bleibe optimistisch. Anleger sollten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link