Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (24.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Nach dem Mega-Deal von Microsoft hätten sich die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs gefragt, welche anderen Unternehmen auch geschluckt werden könnten. Dabei sei man im deutschen Chemiesektor fündig geworden, genauer gesagt bei Covestro. So sei der Leverkusener Kunststoff-Spezialist für Analystin Georgina Fraser ein "attraktives" Übernahmeziel. Sie habe betont, dass Covestro über eine solide Bilanz und eine gute Kostenstruktur verfüge. Zudem würden ihr die Aussichten für den DAX-Konzern und die Möglichkeit gefallen, den Gewinn über Wachstum und Kosteneinsparungen weiter steigern zu können. Goldman Sachs rate bei Covestro daher weiterhin zum Kauf. Den fairen Wert beziffere Fraser auf 89 Euro. was satte 70% über dem aktuellen Kursniveau liege."Der Aktionär" sei für Covestro auch optimistisch gestimmt. Der DAX-Titel locke mit einer satten Dividendenrendite von rund 6%. Das Chartbild habe sich jedoch zuletzt wieder etwas eingetrübt. Die Position sollte daher weiterhin mit einem Stopp bei 47 Euro nach unten abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2022)Börsenplätze Covestro-Aktie: