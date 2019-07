Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (24.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Covestro habe im zweiten Quartal mehr verdient als Analysten im Vorfeld erwartet hätten. Darüber hinaus habe Konzernchef Markus Steilemann die Gesamtjahresprognose bestätigt. Am Markt komme dies gut an. Die DAX-Titel könnten deutlich zulegen - wie auch die Anteile des Rivalen BASF, der morgen seine detaillierten Zahlen vorlege.Eine schwächere Nachfrage der wichtigen Autobranche und harter Wettbewerb würden dem Kunststoffspezialisten Covestro weiterhin zusetzen. So sei das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um mehr als die Hälfte auf 459 Millionen Euro eingebrochen. Das sei in etwa so viel gewesen wie von Covestro in Aussicht gestellt und etwas besser als Analysten im Durchschnitt erwartet hätten. Der Umsatz sei um knapp 17 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro gefallen.Konzern-Chef Markus Steilemann habe den Jahresausblick bestätigt und von einer unverändert herausfordernden Wirtschaftslage gesprochen. Der Manager rechne weiterhin mit einem Mengenwachstum im Kerngeschäft im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich - im zweiten Quartal habe es bei 1,1 Prozent gelegen - sowie einem operativen Ergebnis von 1,5 bis 2,0 Milliarden Euro. Im dritten Quartal dürfte das EBITDA laut Einschätzung des Managers auf ungefähr 410 Millionen Euro fallen.Morgen werde der Marktführer BASF seine detaillierten Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Erste Eckdaten hätten die Ludwigshafener bereits vor wenigen Wochen im Paket mit einer überraschend deutlichen Gewinnwarnung bekannt gegeben.Die Bestätigung der Jahresprognose und die etwas besser als erwarteten Zahlen seien ein starkes Zeichen. Dennoch drängt sich aktuell ein Einstieg bei Covestro vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Favorit im Sektor bleibe nach wie vor LANXESS. (Analyse vom 24.07.2019)Mit Material von dpa-AFX