Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

45,28 EUR -3,31% (21.09.2020, 10:13)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

45,32 EUR -3,00% (21.09.2020, 10:27)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (21.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktie des Chemieproduzenten Covestro habe Ende der vergangenen Handelswoche kräftig zulegen können. Hintergrund sei eine Meldung von "Bloomberg" gewesen, wonach der Finanzinvestor Apollo Global an einer Übernahme des DAX-Konzerns interessiert sei.Ein Covestro-Sprecher habe zwar erklärt, man befinde sich diesbezüglich nicht in Gesprächen mit dem New Yorker Konzern. Dennoch befinde sich die Aktie auf einem deutlich höheren Kursniveau als vor der Meldung über das Interesse von Apollo Global.Dies könnte auch daran liegen, dass nun gleich mehrere Analysten ihre Kursziele für den Chemieriesen zum Teil deutlich angehoben hätten. Heute habe beispielsweise die Credit Suisse nachgezogen und den fairen Wert von 44,00 auf 51,50 Euro erhöht. Analyst Chris Counihan habe diesen Schritt mit deutlich besseren Aussichten und höheren Gewinnschätzungen begründet.Auch "Der Aktionär" sei für die Covestro-Aktie derzeit positiv gestimmt: Der Mix aus einer allmählichen Erholung der Konjunktur - allen voran in dem für Covestro enorm wichtigen chinesischen Markt - sowie der günstigen Bewertung, dem attraktiven Chartbild und natürlich der Übernahmefantasie würden den DAX-Titel zu einem spannenden Investment machen.Anleger können daher weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nach dem jüngsten Kursanstieg nun auf 36,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 21.09.2020)