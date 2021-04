Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen).







Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Der Leverkusener Konzern sei sehr dynamisch ins Jahr 2021 gestartet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei habe Covestro von einer Fortsetzung der Nachfrageerholung profitiert, die in der im entsprechenden Vorjahreszeitraum bereits durch die Auswirkungen der Corona-Krise belasteten Region Asien/Pazifik besonders ausgeprägt gewesen sei. Da die Produktion als Folge vorübergehender Einschränkungen nicht im gleichen Ausmaß habe ausgeweitet werden können, habe sich ein ausgesprochen vorteilhaftes Preisumfeld ergeben. Sowohl Eckdaten für Q1 als auch der gegenüber der Veröffentlichung des Jahresberichts angehobene Ausblick für das Gesamtjahr 2021 seien aber schon vor zwei Wochen gemeldet worden. Daher sei der Kurs der Covestro-Aktie relativ unbeeindruckt von der Vorlage der Quartalsmitteilung geblieben.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Covestro-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 61 Euro. (Analyse vom 28.04.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Covestro AG": Keine vorhanden.