Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

45,24 EUR +0,47% (29.09.2020, 11:54)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

45,32 EUR +0,91% (29.09.2020, 12:08)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (29.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein positiver Analysten-Kommentar der Investmentbank Mainfirst habe den Aktien von Covestro am Dienstag etwas Rückenwind verliehen. Die Papiere würden am späten Vormittag 0,3 Prozent auf 45,17 Euro klettern. Vor gut einer Woche sei die Aktie mit 48,82 Euro auf den höchsten Kurs seit Mai vergangenen Jahres gestiegen.Mainfirst habe in einer Studie auf stark steigende Preise der Kunststoffprodukte MDI und TDI hingewiesen, vor allem im September. Auch die Volumina hätten stärker zugelegt als erwartet. Sie dürften den Rest des Jahres wohl auf hohem Niveau bleiben und sich im kommenden Jahr weiter erholen. Mainfirst-Analystin Isha Sharma habe dementsprechend die Einschätzung für die Aktie von "hold" auf "buy" sowie das Kursziel von 35 auf 53 Euro erhöht.Auch die DZ BANK habe den fairen Wert der Covestro-Aktie zuletzt von 46 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler habe seine Gewinnschätzungen für den Kunststoffkonzern ab dem Jahr 2020 erhöht. Die Kernmengen der Polyurethan- und Polycarbonat-Segmente sollten im zweiten Halbjahr 2020 wieder das Niveau des Vorjahres erreichen können, so Spengler.Auch "Der Aktionär" sei für die Covestro-Aktie weiterhin positiv gestimmt: Der Mix aus einer allmählichen Erholung der Konjunktur - allen voran in dem für Covestro enorm wichtigen chinesischen Markt - sowie der günstigen Bewertung, dem attraktiven Chartbild und der Übernahmefantasie würden den DAX-Titel zu einem spannenden Investment machen. Anleger sollten sich mit einem Stopp bei 36,00 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2020)Mit Material von dpa-AFX