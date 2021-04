Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

58,30 EUR +3,33% (13.04.2021, 10:34)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (13.04.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro: Rasche Aufholjagd nach Rückschlag der Vorwoche - AktiennewsDie Aktie von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) steigt am Dienstag um 3,25% und kann durch das Anknüpfen an die gestrigen Gewinne fast die gesamten Verluste der vergangenen Woche ausgleichen, so die Experten von XTB.Ein Ausbruch über das Vorwochenhoch bei 58,46 Euro könnte die Umkehr bestätigen und kurzfristig mehr Aufwärtspotenzial freisetzen. Entscheidend für die mittel- bis langfristige Perspektive sei jedoch die Zone bei 62,00 Euro, die seit Ende 2016 das Kursgeschehen bestimme und zuletzt im Oktober 2018 unterschritten worden sei. Im Falle eines erneuten Rückschlags könnte das Märztief bei 52,70 Euro und die untere Grenze des steigenden Trendkanals Halt bieten.Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:58,10 EUR +2,80% (13.04.2021, 10:48)