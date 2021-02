Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Paris (www.aktiencheck.de) - Covestro: Positive Eröffnung erwartet - ChartanalyseDie Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) befindet sich seit dem Allzeittief bei 23,54 EUR aus dem März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im September 2020 habe die Covestro-Aktie den Abwärtstrend seit Februar 2018 auf einem Niveau von 43,40 EUR durchbrochen. Anschließend sei der Wert auf ein Hoch bei 59,98 EUR geklettert. Zuletzt habe die Aktie auf hohem Niveau seitwärts konsolidiert. Gestern sei es zu einem minimalen Anstieg über 59,98 EUR gekommen. Heute sei mit einer positiven Eröffnung zu rechnen, da die Indices über Nacht deutlich hätten zulegen können.Mit dieser positiven Eröffnung könnte eine weitere Rallyphase in der Covestro-Aktie eingeläutet werden. Die nächsten Ziele lägen bei 64,20 EUR und bei 67,92 EUR. Sollte der Wert aber unter 59,98 EUR zurückfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 57,20 EUR oder sogar 53,64 EUR gerechnet werden. Allerdings melde das Unternehmen heute Zahlen. Daher bestehe ein gewisses Eventrisiko. (Analyse vom 23.02.2021)Börsenplätze Covestro-Aktie: