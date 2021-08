Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (06.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Covestro wolle das Wachstumstempo in den nächsten Monaten hoch halten. "Diese positive Ergebnisdynamik nehmen wir mit ins dritte Quartal", habe Finanzvorstand Thomas Toepfer am Freitag bei der Präsentation der Q2-Zahlen gesagt. Die bereits im Juli erhöhte Jahresprognose eines operativen Gewinns (EBITDA) von 2,7 bis 3,1 Mrd. Euro habe er bestätigt. In Q2 habe der Kunststoffkonzern hier 817 Mio. Euro erzielt und damit noch ein klein wenig mehr als im Juli in Aussicht gestellt. Das sei ein Vielfaches des coronabedingt schwachen Vorjahreswertes, aber auch deutlich mehr als in Q2/2019.Allerdings wäre wohl noch mehr möglich gewesen. Denn wetterbedingte Produktionsstillstände in Nordamerika sowie anhaltende Rohstoffengpässe hätten laut der Mitteilung das Wachstum begrenzt. Der Umsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dennoch nahezu auf 3,96 Mrd. Euro verdoppelt. Neben einer guten Nachfrage etwa aus der Auto- und Haushaltswarenindustrie habe auch die Übernahme des Geschäfts mit nachhaltigen Beschichtungsharzen von DSM Rückenwind geliefert, wenngleich auch Kosten für die Integration angefallen seien. Unter dem Strich seien 449 Mio. Euro hängengeblieben nach einem Verlust vor einem Jahr."Wir konnten im zweiten Quartal nahtlos an den positiven Geschäftsverlauf des ersten Jahresviertels anknüpfen. Mit der Neuaufstellung unseres Geschäfts seit 1. Juli sind wir zudem noch näher an unseren Kunden und optimal positioniert, um auf spezifische Marktanforderungen einzugehen", so Dr. Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender von Covestro. "Wir starten daher mit einem starken Impuls in die zweite Jahreshälfte und werden unsere Vision, uns vollständig auf die Kreislaufwirtschaft auszurichten, in vollem Tempo weiter vorantreiben."Anleger können beim DAX-Titel weiterhin zugreifen (Stopp: 47,00 Euro), so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)