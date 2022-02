Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (11.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktionäre des Leverkusener Chemiekonzerns könnten sich nach einer starken Geschäftsentwicklung auf eine hohe Gewinnbeteiligung freuen. "Die Dividende pro Aktie für 2021 wird die höchste sein, die Covestro bisher gezahlt hat", habe Finanzvorstand Thomas Toepfer der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" laut einer Vorabveröffentlichung gesagt.Der Manager sehe zudem auch 2022 und 2023 Wachstumspotenzial für den Konzern deutlich über dem der gesamten Wirtschaft. Eine Erholung der Autoindustrie könnte zusätzlichen Schub liefern. Mit Blick auf die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise gebe sich Toepfer eher entspannt.Der Covestro-Vorstand rechne 2022 zwar mit weiter steigenden Energiekosten, die könne man allerdings auf die Kunden umlegen. Zudem würden die Energiepreise nur ein Zehntel der Gesamtkosten ausmachen und diese sollten konstant gehalten werden. Mit Blick auf das vergangene Jahr habe Toepfer erklärt, dass das Sparziel von 20 Mio. Euro im Zuge der Integration des 2020 vom Konkurrenten DSM übernommene Geschäfts mit nachhaltigen Beschichtungsharzen übertroffen worden sei.Dass die Ausschüttung an die Aktionäre also steigen sollte, überrasche nicht. Denn: Covestro habe sich auf die Fahnen geschrieben, 35 bis 55% des erwirtschafteten Konzernergebnisses auszuschütten. In starken Jahren werde dabei eigentlich eher das untere Ende des Korridors angestrebt, in schwächeren Jahren eher das obere Ende. Toepfer habe gegenüber Euro am Sonntag aber betont, "in guten Jahren wie 2021 haben wir so die Möglichkeit, mehr auszuschütten.""Der Aktionär" habe bereits mehrfach thematisiert, dass Dividendenjäger bei Covestro voll auf ihre Kosten kommen dürften und gehe von einer Dividende von etwa 3 Euro aus (der bisherige Rekord habe bei 2,40 Euro gelegen). Daraus würde sich eine Rendite von knapp 5,5% ergeben. Die günstig bewertete Aktie des breit aufgestellten Chemieriesen bleibe ein klarer Kauf. Der Stopp könne bei 47 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.02.2022)