Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

35,04 EUR -0,11% (28.05.2020, 15:34)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

35,22 EUR +0,86% (28.05.2020, 15:20)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (28.05.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktie hält sich stabil - AktienanalyseDie träge Autokonjunktur und der harte Wettbewerb haben dem Kunststoffhersteller Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) bereits im vergangenen Jahr einen herben Gewinneinbruch eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Durch die Corona-Krise habe sich die Lage nun weiter verschlechtert. Aufgrund des Stillstands in vielen Lebens- und Wirtschaftsbereichen seien in den ersten drei Monaten des Jahres unter dem Strich gerade mal noch 20 Mio. Euro übrig geblieben - fast 90 Prozent weniger als im Vorjahr. Das EBITDA sei um knapp 43 Prozent auf 254 Mio. Euro gefallen. Der Umsatz sei um rund zwölf Prozent auf 2,8 Mrd. Euro gesunken. Seine Jahresziele habe der Konzern daher an den Nagel gehängt. Covestro erwarte nun ein rückläufiges Mengenwachstum im Kerngeschäft statt eines Anstiegs im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zudem solle das EBITDA nur noch zwischen 0,7 und 1,2 Mrd. Euro liegen nach 1,6 Mrd. Euro im vergangenen Jahr. Zuvor sei das Covestro von einem Ergebnis zwischen 1,0 und 1,5 Mrd. Euro ausgegangen.Der Vorstand habe daher nicht lange gefackelt und seinen Sparkurs weiter verschärft. Für 2020 strebe er nun kurzfristige Kosteneinsparungen von über 300 Mio. Euro an statt wie bisher von 200 Mio. Euro. Die laufenden Investitionen sollten darüber hinaus um rund 200 Mio. Euro auf rund 700 Mio. Euro in diesem Jahr gesenkt werden. Um die Liquidität zu schonen, habe das Management zudem beschlossen, für das abgelaufene Geschäftsjahr nur 1,20 Euro je Aktie statt 2,40 Euro springen zu lassen.Eigentlich keine sonderlich guten Nachrichten. Dennoch habe sich die Covestro-Aktie in den vergangenen Wochen stabil gehalten. Zum einen hätten Anleger wohl mit Schlimmerem gerechnet. Zum anderen habe der Markt mit dem heftigen Kursrutsch im Februar/März bereits viel Negatives vorweggenommen. Auch die meisten Analysten sähen momentan kaum noch Abwärtspotenzial für die Covestro-Aktie. Deren durchschnittliches Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten liege mit 35,67 Euro sogar leicht über der aktuellen Aktienkurs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link